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12:29, 9 марта 2025Россия

Россиянка обгорела из-за подарков на 8 Марта

67-летняя москвичка захотела сделать свечи и получила ожоги рук и тела
Екатерина Ештокина

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Россиянка захотела сделать свечи дома и обгорела. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Shot.

67-летняя москвичка решила самостоятельно сделать подарки на 8 Марта, заказав для этого формочки для приготовления свечей и парафин. Женщина разогревала смесь на газовой плите, вследствие чего содержимое вспыхнуло и начался пожар.

Россиянка пыталась потушить пламя водой, однако это усугубило ситуацию, поскольку в результате реакции произошел взрыв. Пострадавшую обдало огнем, она была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского с ожогами рук и тела.

Ранее в марте в российском регионе годовалый ребенок получил тяжелые ожоги из-за кружки с кофе. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию одной из местных больниц.

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