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03:11, 9 марта 2025Россия

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Гусев: Над Воронежской областью сбили и подавили более пяти беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Bjornstad / Unsplash

Над Воронежской областью дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Гусев.

Он отметил, что в регионе отменили опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор сообщал, что в небе над регионом был обнаружен и сбит один беспилотник. В результате падения обломков было повреждено остекление в одной из квартир, однако никто не пострадал.

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