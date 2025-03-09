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13:03, 9 марта 2025Мир

Во Франции пообещали Украине военную помощь на 195 миллионов евро за счет активов России

Лекорню: Франция выделит 195 млн евро из активов России для вооружения Украины
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Франция выделит 195 миллионов евро из замороженных активов России для вооружения Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Его слова приводит Tribune Dimanche.

Лекорню пообещал, что правительство Франции намерено использовать проценты от замороженных российских активов для осуществления нового транша Киеву. Он уточнил, что за счет этих средств Париж сможет осуществить поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) 155-мм снарядов и планирующих бомб AASM, которыми оснащены истребители Mirage-2000. Кроме того, эти средства позволят ускорить передачу старой военной техники, включая танки AMX-10RC и бронетранспортеры VAB, уточнил министр.

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Также в ходе интервью Лекорню заявил о необходимости ускорения темпов производства вооружения во Франции. В качестве примера он привел цель, поставленную компанией Dassault Aviation, которая намерена к 2026 году увеличить выпуск истребителей Rafale с двух единиц в месяц до четырех-пяти.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и Евросоюз хотят отправить войска на Украину. По мнению Филиппо, Макрон и ЕС хотят отправить войска на Украину для провокации конфликта или его перезапуска в любой момент.

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