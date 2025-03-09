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23:30, 9 марта 2025Мир

Во Франции рассказали о сражавшемся за Украину родственнике вице-президента США

Le Figaro: Двоюродный брат вице-президента США Вэнса сражался на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuetrs

Двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса сражался на Украине с 2022 года. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Утверждается, что Нейт Вэнс провел три года на Украине, из них два с половиной — сражаясь «на самых кровопролитных фронтах». Он оставил службу в начале января 2025 года, за несколько дней до вступления своего кузена в должность.

«Он в отчаянии из-за позиции своего двоюродного брата и [президента США] Дональда Трампа», — говорится в материале. Вэнс не согласен со взглядами вице-президента США на Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

«Я был разочарован. (...) Его собственный двоюродный брат был на передовой! Я мог бы рассказать ему правду — без прикрас, без личной выгоды. Но он никогда не пытался узнать больше», — сокрушился Нейт Вэнс.

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