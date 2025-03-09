Le Figaro: Двоюродный брат вице-президента США Вэнса сражался на Украине

Двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса сражался на Украине с 2022 года. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Утверждается, что Нейт Вэнс провел три года на Украине, из них два с половиной — сражаясь «на самых кровопролитных фронтах». Он оставил службу в начале января 2025 года, за несколько дней до вступления своего кузена в должность.

«Он в отчаянии из-за позиции своего двоюродного брата и [президента США] Дональда Трампа», — говорится в материале. Вэнс не согласен со взглядами вице-президента США на Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

«Я был разочарован. (...) Его собственный двоюродный брат был на передовой! Я мог бы рассказать ему правду — без прикрас, без личной выгоды. Но он никогда не пытался узнать больше», — сокрушился Нейт Вэнс.