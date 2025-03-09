Джей Ди Вэнс рассказал о преследованиях со стороны проукраинских активистов

Джей Ди Вэнс сообщил, что его с дочерью преследовали проукраинские протестующие

Проукраинские активисты преследовали вице-президента США Джей Ди Вэнса, когда он был на прогулке со своей трехлетней дочерью. Активисты выкрикивали лозунг «Слава Украине», рассказал политик в социальной сети X.

Вэнс рассказал, что протестующие напугали его дочь. В итоге он решился поговорить с ними, чтобы активисты оставили ребенка в покое.

«В основном, это был уважительный разговор, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках своего политического протеста, вы — дерьмовый человек», — резюмировал вице-президент.

Ранее на горнолыжном курорте Уоррен, куда Вэнс привез свою семью, сотни протестующих собрались, чтобы выразить протест против визита политика. После этого инцидента семью вице-президента перевезли в тайное место.