Семью Вэнса перевезли в тайное место после встречи с проукраинскими активистами

Breitbart: Семью Вэнса экстренно перевезли в тайное место после протестов

Вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и его семью перевезли в «скрытое место» после того, как они столкнулись с протестами проукраинских активистов на отдыхе около горнолыжного курорта в Вермонте. Об этом пишет Breitbart.

«Семья Вэнс, которая, как сообщалось, каталась на лыжах на одной стороне горы, чтобы избежать встречи с толпой протестующих, также была перевезена в неизвестное место после того, как увидела беспорядки на горнолыжном курорте», — указали журналисты.

Как утверждается, один из лыжников охарактеризовал толпу протестующих нецензурной лексикой, усомнившись в их умственных способностях.

Ранее СМИ сообщили, что Джей Ди Вэнс проводил время с семьей в Вермонте, пока его отдых не попытались сорвать проукраинские активисты. Это произошло после перепалки в Белом доме, в ходе которого Вэнс вступил в словесную перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ходе встречи в Овальном кабинете Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Владимир Зеленский покинул Белый дом.