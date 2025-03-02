Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после скандала в Белом доме

Fox News: Протестующие сорвали отдых Вэнса в Вермонте после скандала с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс проводил время в Вермонте, пока его отдых не попытались сорвать протестующие, симпатизирующие Украине. Это произошло после скандала в Белом доме, в ходе которого Вэнс вступил в словестную перепалку с президентом республики Владимиром Зеленским и президент США Дональд Трамп потребовал от украинской делегации покинуть кабинет, передает Fox News.

«Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — сказано в Telegram-канале американского телеканала. К посту прикрепили фото и видео, на которых запечатлены люди с плакатами, транспарантами и флагами Украины, выстроившиеся на пути следования кортежа чиновника.

В ходе встречи вице-президент США заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщило, что администрация Трампа ждет от украинского лидера публичных извинений.