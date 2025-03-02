В США захотели публичных извинений от Зеленского

Bloomberg: Администрация Трампа захотела публичных извинений от Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа хочет публичных извинений от украинского лидера Владимира Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По словам информатора, американские власти в частном порядке ясно дали понять, что ждут извинений от Зеленского. Предполагается, что это поможет наладить отношения Украины и США.

Накануне Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.