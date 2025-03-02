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11:26, 2 марта 2025Мир

Вице-президента США призвали ехать кататься на лыжах в Россию

Протестующие призвали вице-президента США Ди Вэнса кататься на лыжах в России
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Протестующие призвали вице-президента США Джея Ди Вэнса «ехать кататься на лыжах в Россию» после скандала в Белом доме с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Fox News.

Митингующие держали также плакаты с надписями «Трамп служит Путину», «Теократия — это не свобода» и «Поддержим Украину», а также назвали Вэнса предателем и «нацистским отбросом».

Утверждается, что на горнолыжном курорте Уоррен в штате Вермонт в субботу, 1 марта, собрались сотни протестующих, чтобы выразить протест против визита Ди Вэнса. Тот накануне привез туда свою семью. При этом изначально они собирались остановиться в четырехзвездочном отеле неподалеку от курорта, но вместо этого переехали в другое место.

Однако, как подчеркивает телеканал, не все отдыхающие были возмущены визитом Вэнса. Один из них катавшихся на лыжах назвал демонстрантов «чертовыми идиотами».

Ранее сообщалось, что отдых Ди Вэнса попытались сорвать проукраинские протестующие с плакатами, транспарантами и флагами Украины.

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