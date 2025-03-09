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23:46, 9 марта 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию

Зеленский заявил, что 10 марта поедет в Саудовскую Аравию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 10 марта поедет в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры Украины и США. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Также на сегодняшний день еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии, Украине и Соединенных Штатах. Надеемся на результат», — отметил он. Украинский лидер подчеркнул, что это касается также вопросов продолжения поддержки и приближения мира.

Ранее Владимир Зеленский уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава министерства иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. По его словам, встреча с американской стороной состоится во вторник, 11 марта.

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