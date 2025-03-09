Дубинский: Зеленскому стоило усвоить сформулированный Вудро Вильсоном принцип

Президенту Украины Владимиру Зеленскому перед посещением Белого дома стоило усвоить еще один принцип в общении с американской администрацией, сформулированный в 1913 году. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он напомнил слова 28-го президента США Вудро Вильсона о мериле, по которому определяются различия между Соединенными Штатами и другими странами. По словам американского политика, оно состоит из двух частей: «наших собственных идеалов и нашего обязательства содействовать миру во всем мире».

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. В результате украинский лидер покинул белый дом раньше запланированного, а церемония подписания соглашения по редкоземельным металлам была сорвана.

