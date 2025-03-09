Житель граничащего с Украиной региона пострадал от взрыва мины

Белгородский губернатор Гладков: Житель города Шебекино пострадал от взрыва мины

Житель города Шебекино пострадал от взрыва сдетонировавшей рядом мины «колокольчик». Об этом в воскресенье, 9 марта, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что пострадавший с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями ног был доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу. Для прохождения дальнейшего лечения его переведут в белгородскую городскую больницу №2.

На территории домовладения мужчины выбиты окна в жилом доме и посечен осколками легковой автомобиль, рассказал губернатор.

Ранее 9 марта сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины направили более 130 беспилотников для атаки территории Белгородской области.