Звезда телешоу раскрыл полученный больше 20 лет назад на ТВ совет

Звезда шоу «Большой брат» Даулинг заявил, что на ТВ его научили представляться

Известный ирландский телеведущий, звезда популярного реалити-шоу «Большой брат» Брайан Даулинг поделился советом, который он получил больше 20 лет назад на ТВ. Его слова приводит Irish Mirror.

Даулинг, начавший телевизионную карьеру в 2001 году, заявил, что его первая соведущая на британском канале SMTV Live, Кэт Дили, дала ему несколько ценных профессиональных советов. В частности, она научила ведущего всегда представляться перед гостями, приглашенными в программу.

«Она сказала: "Не нужно надеяться, что собеседник знает ваше имя, потому что это может быть и не так"», — раскрыл он эту рекомендацию.

Ранее британский телеведущий Мартин Льюис рухнул на пол по окончании выпуска программы. Отмечалось, что журналист сделал это специально, чем рассмешил зрителей.