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15:34, 9 марта 2025Интернет и СМИ

Звезда телешоу раскрыл полученный больше 20 лет назад на ТВ совет

Звезда шоу «Большой брат» Даулинг заявил, что на ТВ его научили представляться
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Planet Photos / Globallookpress.com

Известный ирландский телеведущий, звезда популярного реалити-шоу «Большой брат» Брайан Даулинг поделился советом, который он получил больше 20 лет назад на ТВ. Его слова приводит Irish Mirror.

Даулинг, начавший телевизионную карьеру в 2001 году, заявил, что его первая соведущая на британском канале SMTV Live, Кэт Дили, дала ему несколько ценных профессиональных советов. В частности, она научила ведущего всегда представляться перед гостями, приглашенными в программу.

«Она сказала: "Не нужно надеяться, что собеседник знает ваше имя, потому что это может быть и не так"», — раскрыл он эту рекомендацию.

Ранее британский телеведущий Мартин Льюис рухнул на пол по окончании выпуска программы. Отмечалось, что журналист сделал это специально, чем рассмешил зрителей.

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