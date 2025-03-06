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09:24, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Телеведущий попрощался со зрителями и рухнул на пол

Британский телеведущий Мартин Льюис упал на пол во время прямого эфира
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Британский финансовый журналист и телеведущий Мартин Льюис рухнул на пол в студии и рассмешил зрителей. Курьезный случай произошел во время прямого эфира его программы The Martin Lewis Money Show («Шоу Мартина Льюиса о деньгах»), сообщает газета The Independent.

В эфире передачи ведущий и его коллега Джанетт Кваки давали зрителям советы по экономии денег. К концу шоу Льюис начал сильно кашлять. «Я теряю голос», — признался он соведущей.

После этого он рассказал, что будет в следующем выпуске программы, и попрощался со зрителями. «Спасибо Джанетт, спасибо зрителям. (...) Я пойду прилягу», — добавил Льюис, после чего специально упал на пол. Выходка ведущего рассмешила зрителей, и они ему зааплодировали.

Ранее сообщалось о том, что австралийского репортера Хайдена Нельсона обокрали в прямом эфире во время сюжета о воровстве. Уточнялось, что злоумышленник подошел к съемочной группе и забрал одну из ламп.

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