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16:26, 10 марта 2025Ценности

51-летнюю Тайру Бэнкс заподозрили в пластике со словами «больше не может улыбаться»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Американскую супермодель, актрису и телеведущую Тайру Бэнкс заподозрили в пластической операции со словами «больше не может улыбаться». Кадры публикует Daily Mail.

51-летняя манекенщица посетила показ бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала для мероприятия монохромный черный наряд, который состоял из блузки, облегающей асимметричной юбки и куртки-бомбера. При этом знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и обесцветила брови.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. «Это подтяжка лица», «Она больше не может улыбаться», «Это точно Тайра Бэнкс?», «Она выглядит как зомби», «Тайра неузнаваема», «Что она с собой сделала?! Выглядит ужасно!», «"Оземпик" и пластическая хирургия» — заявили юзеры.

В феврале Тайру Бэнкс сняли на улице в Сиднее без макияжа.

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