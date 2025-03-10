Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:28, 10 марта 2025Ценности

60-летняя Таисия Повалий пожаловалась на неудачную попытку омолодиться у косметолога

60-летняя певица Таисия Повалий пожаловалась на неудачные инъекции у косметолога
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Переехавшая в Россию народная артистка Украины Таисия Повалий пожаловалась на неудачную косметологическую процедуру. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».

60-летняя певица регулярно обращается к косметологам в желании улучшить внешность. Однако одна из попыток омолодиться не увенчалась успехом: по словам исполнительницы, она жалеет об одной процедуре, которую сделала в момент, когда частные клиники только появились.

Материалы по теме:
«Стоишь, смотришь в зеркало, а там огромный шрам» Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
«Стоишь, смотришь в зеркало, а там огромный шрам»Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
26 февраля 2020
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь» Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь»Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
21 сентября 2020

Выяснилось, что Повалий неудачно сделала инъекции полимолочной кислоты. «У меня в лице полимер, который, к сожалению, не рассасывается. Я давно живу. Когда появились первые частные клиники, я обратилась. Они, кстати, в тот момент сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звезды, всегда в первых рядах», — отметила она.

Позднее певица узнала, что полимер ведет себя непредсказуемо в сочетании с другими процедурами. «Я однажды себе сделала витаминчики, укольчики в лицо. И этот гель у меня просто как вулкан под глазом разошелся. Было плохо и тяжело. С тех пор к процедурам подхожу очень осторожно», — подытожила она.

В октябре 2024 года Таисия Повалий высказалась об уехавшей из России Алле Пугачевой.

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция Труба». Появились подробности прорыва российских войск в Суджу по газопроводу

    Первых 18-летних бойцов ВСУ отправили в связанную с нацистами бригаду

    В СВР заявили о раздражении Британии из-за отношения Трампа к России

    Алсу назвала себя разведенкой с прицепом

    В Раде высокие рейтинги Зеленского объяснили запугиванием социологов

    В Евросоюзе потребовали прекратить поддержку Украины в пользу дипломатии

    Уничтожение автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи сняли на видео

    Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора из-за мошенничества

    Наемника из США заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Украины

    В России высказались о предстоящей встрече делегаций США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше