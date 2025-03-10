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17:13, 10 марта 2025Культура

Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения

Глава ФПБК Бородин заявил, что певица Алла Пугачева готовила на него покушение
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил певицу Аллу Пугачеву в подготовке покушения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Бородин подал заявление на Пугачеву в Следственный комитет России. Главе ФПБК стало известно о готовящемся покушении, организатором которого могла быть артистка. По мнению общественника, мотивом могла стать его инициатива о лишении певицы званий и государственных наград, а также о присвоении ей статуса иностранного агента и привлечении к уголовной ответственности. Сообщается, что Бородин уже обращался в полицию в 2024 году из-за поступающих сообщений с угрозами.

Ранее Бородин призвал проверить актера из сериала «Сваты» Александра Феклистова из-за заработка в России. Стало известно, что артист продолжает получать гонорары в России, анонимно озвучивая книги.

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