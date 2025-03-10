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14:56, 10 марта 2025Культура

Алсу назвала себя разведенкой с прицепом

Певица Алсу назвала себя разведенкой с прицепом после развода
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

41-летняя певица Алсу, недавно пережившая развод, заявила, что ее можно назвать «разведенкой с прицепом». Об этом она сообщила в проекте «Шоу Воли».

В новом выпуске шоу Алсу, комментируя переживания после расставания с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, сказала, что сейчас является «разведенкой с прицепом», ведь у нее есть статус многодетной мамы.

«Можно сказать, что я разведенка с прицепом. Бракоразводный процесс был сложный, брачного договора не было, ведь выходила замуж по большой любви. Никогда не думала, что это со мной произойдет, думала, что это один раз и навсегда. Но такова жизнь», — заявила певица.

Также артистка призналась, что после развода у нее началась новая жизнь: Алсу старается больше времени уделять близким, работе и новым увлечениям.

Ранее стало известно, что Алсу пожаловалась на отсутствие личной жизни после развода с бывшим мужем.

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