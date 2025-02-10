Алсу пожаловалась на отсутствие личной жизни

Певица Алсу пожаловалась на отсутствие времени на личную жизнь

Певица Алсу пожаловалась на отсутствие времени на личную жизнь из-за работы. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка пообещала поклонникам вскоре выпустить новую музыку, над которой активно работает. Комментируя личную жизнь, Алсу уточнила, что на День всех влюбленных у нее запланирован очередной концерт, а не свидание с поклонником.

«Подготовка к концертам, записи новых треков, съемки клипов и занятия танцами. Какая там личная жизнь, вообще некогда!» — добавила певица.

Ранее Алсу сообщила о занятиях биатлоном и желании «подстреливать всякую нечисть», а также рассказала, как изменилась ее жизнь после тяжелого развода с бизнесменом Яном Абрамовым.