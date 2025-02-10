Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:33, 10 февраля 2025Культура

Алсу пожаловалась на отсутствие личной жизни

Певица Алсу пожаловалась на отсутствие времени на личную жизнь
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Певица Алсу пожаловалась на отсутствие времени на личную жизнь из-за работы. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка пообещала поклонникам вскоре выпустить новую музыку, над которой активно работает. Комментируя личную жизнь, Алсу уточнила, что на День всех влюбленных у нее запланирован очередной концерт, а не свидание с поклонником.

«Подготовка к концертам, записи новых треков, съемки клипов и занятия танцами. Какая там личная жизнь, вообще некогда!» — добавила певица.

Ранее Алсу сообщила о занятиях биатлоном и желании «подстреливать всякую нечисть», а также рассказала, как изменилась ее жизнь после тяжелого развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это подписывает ему приговор». Медведчук заявил, что Зеленский потерял 200 миллиардов долларов от США

      Англиканская церковь отказалась от безглютенового хлеба и безалкогольного вина

      Валуев отреагировал на запрет на въезд в Азербайджан

      Вооруженные бойцы СВО со словами «ау, чиновники» обратились с призывом к властям

      По факту хищения 300 миллионов рублей при выполнении оборонного заказа возбудили дело

      Народная милиция ДНР показала кадры уничтожения САУ ВСУ

      В МИД России высказались о позиции США по Украине

      В России раскрыли правду об «успешном» для ВСУ бое в Вишневом

      «Пытали, потом застрелили». Солдаты ВСУ могли до смерти замучить ветерана Великой Отечественной войны под Курском

      В МИД заявили о подрыве США режима нераспространения ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше