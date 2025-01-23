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14:07, 23 января 2025Культура

Алсу заявила о желании «подстреливать всякую нечисть»

Певица Алсу рассказала о занятиях биатлоном и желании подстреливать нечисть
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская певица Алсу занялась биатлоном. О новом хобби она сообщила подписчикам в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В этом году я пообещала себе пробовать что-то новое. Поэтому сегодня будем ходить на лыжах и подстреливать всякую нечисть», — заявила Алсу.

Артистка, которая недавно пережила развод, поделилась с фанатами своими успехами, отметив, что очень старалась и неплохо справляется для новичка.

Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил, что Алсу приготовила еще один иск к экс-супругу Яну Абрамову. По его словам, это связано с «любовью одной женщины к деньгам бывшего мужа».

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