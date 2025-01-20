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14:28, 20 января 2025Культура

Адвокат бывшего мужа Алсу заявил о новом иске

Адвокат Александр Добровинский: Певица Алсу вновь подала в суд на бывшего мужа
Ольга Коровина
Алсу

Алсу. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Певица Алсу приготовила очередной иск к своему бывшему мужу Яну Абрамову. Этой информацией поделился адвокат бизнесмена Александр Добровинский в своем Telegram-канале.

«Мне рассказали в кулуарах, что Алсу приготовила еще один иск к моему доверителю Яну Абрамову. Пока не могу сказать, что в нем, но он явно касается любви. Любви одной женщины к деньгам бывшего мужа», — сообщил адвокат.

Алсу и Ян Абрамов развелись в августе после 18 лет брака. Причиной разрыва отношений СМИ называли измены бизнесмена. Осенью Добровинский заявил, что раздел имущества бывших супругов может затянуться на четыре года.

Ранее стало известно, что после тяжелого бракоразводного процесса певица уехала в США, чтобы провести свой отпуск в Нью-Йорке.

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