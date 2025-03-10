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03:11, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Артемия Лебедева оштрафовали за осквернение религиозных символов

Суд оштрафовал дизайнера Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Блогера признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26 КоАП России «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение». Уточняется, что протокол от отдела МВД России по району Измайлово города Москвы поступил в суд в конце февраля, однако его вернули составителю, поскольку в материалах не было информации о том, был ли протокол направлен или вручен Лебедеву.

После исправления недостатков суд признал Лебедева виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа. Размер взыскания не уточняется.

Ранее Артемий Лебедев вступился за уехавших из России артистов и заявил, что они имеют право вернуться в страну. Он прокомментировал высказывания спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который исключил возможность коллективной амнистии для всех уезжавших из страны артистов. Лебедев назвал слова Швыдкого его частным мнением и указал, что каждый человек решает сам, как относиться к знаменитостям, покидавшим Россию.

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