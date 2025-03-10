Бренды Balenciaga и Puma представили сумку в виде мятого пакета

Французский модный дом Balenciaga и немецкий спортивный бренд одежды Puma презентовали сумку в виде мятого пакета. Об этом сообщает издание Modern Notoriety.

Речь идет об аксессуаре черного цвета, выполненном из сверхпрочного материала Dyneema. Отмечается, что данная ткань используется при изготовлении снаряжения для альпинистов.

Сумка, получившая название Marché Bag, будет представлена в зимней коллекции Balenciaga и запущена в продажу в конце этого года. Стоимость изделия все еще неизвестна.

Ранее сообщалось, что Balenciaga выпустил одежду с портретом американской телезвезды Ким Кардашьян и вызвал споры в сети. Тогда предпринимательница поделилась снимками, на которых она предстала в футболке с собственным портретом.