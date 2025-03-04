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15:42, 4 марта 2025Ценности

Футболки Balenciaga с портретом Ким Кардашьян вызвали споры в сети

Мария Винар

Фото: @kimkardashian

Испанский люксовый бренд Balenciaga выпустил одежду с портретом американской телезвезды Ким Кардашьян и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на странице бизнесвумен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых запечатлела себя в оверсайз футболке из коллекции Brand Ambassador 2025. На размещенных кадрах видно, что на изделиях присутствуют портреты Кардашьян в черных и розовых нарядах, а также ее имя и фамилия. Известно, что стоимость данной футболки составляет 825 долларов (почти 74 тысячи рублей).

Поклонники удивились такой коллаборации и принялись высказывать свои мнения в комментариях под постом. «Ты забыла, что этот бренд делал с детьми?», «Ким настолько влюблена в себя, что выпускает футболки с собой», «Это такая шутка?», «Мне нужна эта футболка», «Идеально», «Буду носить красивую женщину на себе», — писали они.

В ноябре 2022 года Balenciaga опубликовал фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

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