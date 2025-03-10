Беременная Ида Галич показала фигуру в нижнем белье

Беременная блогерша Ида Галич показала фигуру в черном нижнем белье

Беременная российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша запечатлела тело с разных ракурсов, позируя у зеркала. Она предстала перед камерой в черном бра-топе на тонких бретелях и трусах с завышенной талией.

При этом знаменитость рассказала, что в первый триместр чрезмерно набрала вес, пристрастившись к нездоровой еде. «Если коротко, я ела очень много сахаров и быстрых углеводов, что приводило меня каждую ночь на кухню», — отметила автор поста.

В настоящее время, по словам Галич, она вновь начала заниматься споротом и исключила из рациона сладости и фастфуд.

Ранее в марте Ида Галич в облегающем наряде станцевала перед камерой.