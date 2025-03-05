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18:49, 5 марта 2025Ценности

Беременная Ида Галич в облегающем наряде станцевала перед камерой

Беременная блогерша Ида Галич в бра-топе и легинсах станцевала перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @galichida

Беременная российская блогерша и телеведущая Ида Галич в облегающем наряде станцевала перед камерой. Соответствующее видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей семь миллионов подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша снялась дома рядом с расстеленным ковриком для фитнеса. Она предстала перед камерой в черном бра-топе на тонких бретелях и легинсах с завышенной талией.

«Сегодняшний спорт закончился традиционной "трясучкой"», — указала в подписи автор поста.

В феврале Ида Галич показала фигуру в откровенном наряде со словами «я огромная».

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