Беременная Ида Галич показала фигуру в трусах и топе со словами «я огромная»

Беременная российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в откровенном наряде со словами «я огромная». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей семь миллионов подписчиков.

34-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в своей комнате. Она позировала на фоне кровати в черном топе с рукавами, который приподняла, обнажив живот, и трусах с заниженной талией.

«Для начала второго триместра я огромная, я знаю. Сегодня лечу исполнять свою мечту. Как вы думаете, куда?» — указала в подписи инфлюэнсерша.

Ранее в феврале Ида Галич в расстегнутых штанах также снялась в объятиях возлюбленного — бизнесмена Олега Ледвича.

В начале января Галич сообщила, что выходит замуж во второй раз. Об отношениях с Олегом Ледвичем она объявила в октябре 2024 года.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.