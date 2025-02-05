Беременная Ида Галич в расстегнутых штанах снялась в объятиях возлюбленного

Беременная российская блогерша и телеведущая Ида Галич в расстегнутых штанах снялась в объятиях возлюбленного — бизнесмена Олега Ледвича. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в черном кроп-топе и коричневых брюках, в тон которым подобрала помаду. При этом знаменитость расстегнула на штанах ширинку, распустила волосы и надела длинные бусы в несколько рядов.

В свою очередь, 34-летний избранник Галич стоял у нее за спиной, положив одну руку на округлившийся живот блогерши.

В начале января Галич сообщила, что выходит замуж во второй раз. Об отношениях с Олегом Ледвичем она объявила в октябре 2024 года.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.