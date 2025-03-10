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07:00, 10 марта 2025Бывший СССР

Беженка с Украины рассказала о приехавших на «сафари» колумбийских наемниках

РИА Новости: Наемники из Колумбии приехали в Славянск на сафари
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Martinez / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Колумбийские наемники приехали в Славянск на «сафари», но первыми сбежали с поля боя. Об этом РИА Новости рассказала беженка с Украины Елена Махатенко.

«В Славянске видела колумбийцев. Отряд Колумбия. Они приезжают на сафари, им платят. Они довольно-таки уверенно управляют этим всем. Всей этой ситуацией управляют, можно сказать. То есть они приехали как хозяева», — сообщила она.

По ее словам, наемники были экипированы намного лучше обычных украинских солдат. При этом местные жители не видели их после начала активных боевых действий.

Ранее Ленинский районный суд Курска заключил под стражу предполагаемого наемника из Колумбии, который незаконно вторгся в Курскую область и участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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