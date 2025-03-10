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19:03, 10 марта 2025Россия

Боец самообороны получил ранения во время массированной атаки на российский регион

Белгородский губернатор Гладков: Боец самообороны пострадал при атаке ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец самообороны получил ранения во время массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В районе поселка Степное Краснояружского района вражеский беспилотник ударил по автомобилю. Бойца самообороны с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ», — написал чиновник.

После того, как бойцу окажут помощь, его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

По словам Гладкова, атаки дронов были зафиксированы еще в трех населенных пунктах — поселке Красная Яруга, селах Борисовка и Толоконное. Там после ударов обнаружились различные повреждения.

В этот же день врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил о пострадавших при атаке украинского беспилотника мужчине и женщине. Мирных жителей, по его словам, госпитализировали в Курскую областную больницу.

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