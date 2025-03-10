Мирные жители пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Мужчина и женщина пострадали при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинский дрон осуществил сброс взрывного устройства в Глушковском районе. В результате атаки пострадали два местных жителя», — написал чиновник.

По его словам, 71-летнего мужчину и 85-летнюю женщину на данный момент доставляют в Курскую областную больницу. У них зафиксировали минно-взрывные травмы.

Хинштейн также призвал граждан воздержаться от возвращения в «серую зону», так как это опасно для здоровья и жизни.