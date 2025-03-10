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11:54, 10 марта 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала обнаженное фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hoselsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала обнаженное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица позировала напротив зеркала в спальне, полностью отказавшись от одежды. Звезда поставила одну ногу на кровать, а руками прикрывала грудь. При этом модель продемонстрировала подтянутое и стройное тело.

Ранее в марте бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в микроюбке. Манекенщица разместила снимок, на котором предстала в серой юбке экстремально короткой длины, голубой рубашке и зеленом джемпере, декорированном молниями.

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