Бывший «ангел» Victoria's Secret показала обнаженное фото

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала обнаженное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица позировала напротив зеркала в спальне, полностью отказавшись от одежды. Звезда поставила одну ногу на кровать, а руками прикрывала грудь. При этом модель продемонстрировала подтянутое и стройное тело.

Ранее в марте бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в микроюбке. Манекенщица разместила снимок, на котором предстала в серой юбке экстремально короткой длины, голубой рубашке и зеленом джемпере, декорированном молниями.