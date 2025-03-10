Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в микроюбке

Шведская модель Эльза Хоск снялась в серой микроюбке

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном образе на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в серой микроюбке, голубой рубашке и зеленом джемпере, декорированном молниями. Помимо этого, звезда надела обувь с открытой пяткой на невысоком каблуке. Свой образ бывший «ангел» Victoria's Secret завершила коричневой сумкой и солнцезащитными очками.

В феврале Эльза Хоск сменила имидж и показала результат. Модель предстала с новым окрашиванием, часть локонов в котором была выделена ярким, сливочным оттенком.