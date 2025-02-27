Бывший «ангел» Victoria's Secret сменила имидж

Шведская модель Эльза Хоск показала новую стрижку со рваными прядями

Шведская топ-модель Эльза Хоск сменила имидж и показала результат. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица позировала в черных широких брюках, топе и кожаном коричневом жакете. Ее образ дополнили сумка MiuMiu и обувь в тон пиджаку.

При этом знаменитость предстала с новым окрашиванием, часть локонов в котором была выделена ярким, сливочным оттенком. В то же время бывший «ангел» Victoria's Secret продемонстрировала стрижку со рваными прядями.

Ранее в январе топ-модель Эльза Хоск разместила фото в прозрачном платье. Манекенщица поделилась серией кадров, на одном из которых представила черное кружевное платье с корсетным лифом и глубоким декольте собственного бренда Helsa Studio.