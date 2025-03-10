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07:59, 10 марта 2025Экономика

Часть россиян предупредили об экстремальной погоде

Синоптик Вильфанд: Экстремальная весна пришла в европейскую часть России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress

Метеорологическая весна пришла на всю европейскую территорию России, но установились экстремально высокие температуры воздуха. Об этом предупредил жителей этой части страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, фиксируются новые погодные рекорды. «Пришла весна не только в метеорологическом, но и в человеческом понимании», — заявил метеоролог.

Вильфанд рассказал, что умеренно тепло сейчас в Ленинградской области. Днем в понедельник, 10 марта, воздух в регионе прогреется до плюс 4-7 градусов Цельсия, а ночью столбики термометров не опустятся ниже нуля. Затем возможно снижение температуры до 0 — минус 5 градусов ночью и до плюс 5 градусов — днем. Однако даже такая погода окажется теплее нормы на 2-4 градуса.

Ранее Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России отсутствием снега. Специалист уточнил, что погода была бы холоднее, чем сейчас, если бы перемещение воздушных масс происходило над заснеженной поверхностью земли.

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