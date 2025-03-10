Части россиян пообещали 25-градусное тепло

Синоптик Вильфанд: В Краснодаре в ближайшие дни ожидается до плюс 25 градусов

На юге европейской части РФ в ближайшие дни ожидается температура до плюс 25 градусов. Такую теплую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, столбики термометров будут показывать значения от 20 градусов, начиная со среды, 12 марта, и заканчивая воскресеньем, 16 марта. «На юге сейчас настоящая весна наступает, в понедельник и вторник в самом Краснодаре температура составит плюс 18-20 градусов, начиная со среды и до конца недели дневные значения будут в диапазоне 21-25 градусов. Ночные температуры также будут положительными, со среды на четверг будет отмечаться от плюс 10 до плюс 12 градусов, такая температура будет выше нормы на шесть-восемь градусов», — поделился информацией он.

Тепло будет и в Крыму: так, отметил специалист, днем в понедельник и вторник, 10 и 11 марта, воздух прогреется до плюс 15-17 градусов. Со среды и до конца недели столбики термометров в дневные часы будут подниматься до показателей в 19-22 градуса, а в ночные составлять 10-12 градусов. На Ставрополье, добавил Вильфанд, днем ожидается плюс 15-20 градусов.

Эксперт пояснил, что такая погода на юге страны объясняется влиянием антициклона. Он также рассказал, что осадков на предстоящей неделе не ожидается, во вторник и пятницу прогнозируется облачность с прояснениями, в субботу — переменная облачность.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил, что в европейскую часть России пришла экстремальная весна.