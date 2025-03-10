Дубинский: Зеленский готовится к побегу из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к побегу из республики и «прячет бабки по всему миру». Такое заявление сделал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский дезориентирован, и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру. Крысы из его окружения, типа Татарова, Ермака, Малюка, Сухачева и прочих заготавливают “лежки”», — заявил нардеп.

По его словам, украинскому руководству нужно время, чтобы «упаковаться и бежать», а потому сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) будут с удвоенной силой заниматься мобилизацией населения.

Ранее Дубинский заявил, что против Зеленского будут вводить санкции перед выборами, чтобы не дать украинскому лидеру переизбраться. Он отметил, что угроза санкций является инструментом принуждения.