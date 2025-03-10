Дочь российского депутата получила возможность уехать в Германию по одной причине

Дочь курганского депутата Камшилова получила возможность уехать в ФРГ на учебу

Дочь депутата из Курганской городской думы Ивана Камшилова Александра получила возможность уехать в Германию по одной причине. Девушка рассказала в Telegram-канале, что прошла отбор студенческой мобильности и будет там учиться, передает Ura.ru.

Россиянка отметила, что ей выпала такая возможность благодаря программе, которая действует в Уральском федеральном университете (УрФУ). Она заверила, что ее переезд никак не связан со связями родителей.

«Я соответствовала всем условиям: отсутствие академической задолженности, высокий средний балл, уровень английского языка C1 и рекомендательное письмо», — пояснила Камшилова.

По словам студентки, в рамках ее программы обучения можно получить двойной диплом, проведя один курс в зарубежном университете. В ее потоке предлагались варианты обучения в Китае и Марокко, однако эти страны не подошли из-за платного образования и личных предпочтений. В итоге Камшилова остановилась на ФРГ.

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