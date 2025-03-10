Двое пожарных погибли во время ликвидации возгорания в российском регионе

В Пермском крае ликвидирован пожар, при тушении которого погибли 2 человека

В Соликамске (Пермский край) ликвидирован пожар, во время тушения которого погибли два огнеборца. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Пермском крае», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что во время ликвидации возгорания погибли двое пожарных. Причиной трагедии стало обрушение кровли. Огнеборцы оказались под завалами.

В ночь на понедельник, 10 марта, стало известно о пожаре в агрокомплексе Московской области. Жертвами пожара, предварительно, стали четыре человека — их нашли при разборе конструкции загоревшегося здания. Позднее в сети появились кадры возгорания.