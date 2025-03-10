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07:49, 10 марта 2025Россия

Появились кадры возникшего после взрыва пожара на агрокомплексе под Москвой

Опубликованы кадры возникшего после взрыва пожара на агрокомплексе под Москвой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

В сети появились кадры мощного пожара, который возник после взрыва на агрокомплексе в Московской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На одних слышен звук взрыва, на других показан мощный пожар на объекте, дым и свет от которого озаряет все ночное небо. Судя по кадрам, пожар активно разгорается.

Взрыв, как рассказали очевидцы, произошел в районе деревни Высоково. Местные жители уверены, что в агрокомплексе взорвался газ. Возгорание уже локализовали, его площадь составила 1050 квадратных метров.

О пожаре в агрокомплексе Московской области стало известно в ночь на понедельник, 10 марта. Жертвами пожара, предварительно, стали четыре человека — их нашли при разборе конструкции загоревшегося здания.

ЖЗЛ
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