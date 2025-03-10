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06:51, 10 марта 2025Россия

При пожаре в Подмосковье погибли четыре человека

МЧС: При пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье погибли четыре человека
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал МЧС Московской области

В результате пожара в Подмосковье в тепличном комплексе погибло четыре человека. Об этом сообщило ГУ МЧС Московской области в Telegram-канале.

«При разборе конструкции были обнаружены тела 4 погибших», — говорится в сообщении. Уточняется, что площадь возгорания составила 1050 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в агрокомплексе в Московской области произошел взрыв. ЧП произошло у деревни Высоково на западе области. После этого там начался мощный пожар. Вероятной причиной взрыва называют воспламенение газа.

В начале марта крупный пожар произошел на складе пластиковой продукции в подмосковной деревне Большое Буньково. Тогда площадь возгорания составила 9,5 тысяч квадратных метров.

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