Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе пластиковой продукции в деревне Большое Московской области увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Об этом МЧС России сообщило в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в ликвидации возгорания участвует 76 сотрудников и 26 единиц техники.
О пожаре на складе стало известно ранее, 2 марта. Тогда площадь оценивали в 3,3 тысячи квадратных метров, а задействовано было 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС.
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