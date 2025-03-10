Главком ВСУ подтвердил отступление украинских войск в Курской области

Главком ВСУ Сырский подтвердил отступление армии Украины в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об отступлении украинских войск в Курской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского Генштаба.

«Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил Сырский.

Ранее украинский Главком заявил, что угрозы окружения подразделений ВСУ находящихся в Курской области, нет.

«Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил он.