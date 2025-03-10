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17:54, 10 марта 2025Бывший СССР

Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

Сырский: Угрозы окружения подразделений ВСУ в Курской области нет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Угрозы окружения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) находящихся в Курской области, нет. Так прокомментировал положение украинских военных в российском регионе главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский, его слова опубликовал в Telegram Генштаб ВСУ.

«Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил он.

Сырский также фактически подтвердил отступление ВСУ. По его словам, украинские военные отходят на «выгодные рубежи обороны».

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