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16:29, 10 марта 2025Бывший СССР

В Киеве признали риск окружения ВСУ в Курской области

Bild: Ситуация для ВСУ в Курской области стала критической и близка к окружению
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ситуация для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированных территориях Курской области стала критической, украинские подразделения близки к окружению. Об этом пишет Bild со ссылкой на украинских военных и чиновников.

«Ситуация в Курской области критическая, и сейчас [ВСУ] пытаются не допустить окружения некоторых населенных пунктов путем быстрого отступления», — подчеркивает издание.

Собеседники Bild признали риск окружения ВСУ в Курской области, несмотря на отказ украинского командования официально комментировать продвижение Вооруженных сил (ВС) России в течение 9 марта. Также аналитики издания подтвердили продвижение российских военных к Судже по трубе газопровода. Подчеркивается, что бойцы ВС России смогли продвинуться к путям снабжения ВСУ на расстояние до десяти километров от линии фронта.

Ранее более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. По словам представителей Добровольческого штурмового корпуса, в операции по проникновению в тыл противника приняли участие бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовой бригады «Восток».

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