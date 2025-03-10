Bild: Ситуация для ВСУ в Курской области стала критической и близка к окружению

Ситуация для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированных территориях Курской области стала критической, украинские подразделения близки к окружению. Об этом пишет Bild со ссылкой на украинских военных и чиновников.

«Ситуация в Курской области критическая, и сейчас [ВСУ] пытаются не допустить окружения некоторых населенных пунктов путем быстрого отступления», — подчеркивает издание.

Собеседники Bild признали риск окружения ВСУ в Курской области, несмотря на отказ украинского командования официально комментировать продвижение Вооруженных сил (ВС) России в течение 9 марта. Также аналитики издания подтвердили продвижение российских военных к Судже по трубе газопровода. Подчеркивается, что бойцы ВС России смогли продвинуться к путям снабжения ВСУ на расстояние до десяти километров от линии фронта.

Ранее более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. По словам представителей Добровольческого штурмового корпуса, в операции по проникновению в тыл противника приняли участие бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовой бригады «Восток».