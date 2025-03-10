Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:39, 10 марта 2025Культура

Игорь Николаев вспомнил о спасении жизни дочери

Певец Игорь Николаев вспомнил, как его старшая дочь чуть не упала с балкона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Певец и композитор Игорь Николаев вспомнил, как ему удалось спасти жизнь старшей дочери Юлии. Его слова приводит KP.RU.

Отмечается, что исполнитель в течение долгих лет жил в одном доме, но на разных этажах — четвертом и пятом — с народным артистом России Юрием Антоновым. Мать Антонова часто передавала угощения дочери Николаева с балкона — ребенок тянулся на соседний этаж и брал тарелку с едой, рассказал композитор.

«Один раз у нас случилась такая история… Тянется моя за тарелкой и чуть-чуть не дотянулась, и перевернулась — это же серьезная высота», — поделился Николаев, добавив, что дочери удалось ухватиться за поручни и повиснуть.

По словам артиста, он успел прибежать на балкон и вытащить ребенка. «Захотела пирожков… Я говорю: "Посмотри, теперь ты должна делать так. Выходишь из подъезда, поднимаешься на пятый этаж и идешь к тете Наташе за пирожками"», — вспомнил он.

Ранее Игорь Николаев рассказал о работе с бывшей женой, исполнительницей Наташей Королевой.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о сроках освобождения Курской области

    Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

    В США назвали главную ошибку самолетостроения России

    Ветеран «Вагнера» высказался о возможном появлении «лягушатников» в Курской области

    В Кремле ответили на вопрос о ситуации с базами России в Сирии

    Названы способы избежать вреда для здоровья в пост

    Россиянам раскрыли способ узнать о скрытой протечке крана

    В сети восхитились внешностью Басты на новом фото со словами «похудел жестко»

    На Украине назвали способ борьбы с коррупцией в ТЦК

    Песков прокомментировал предстоящую встречу делегаций США и Украины в Саудовской Аравии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше