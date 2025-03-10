Известный актер безвозмездно погасил кредиты сотен должников

Актер Майкл Шин безвозмездно выплатил долги 900 британцев

Валийский актер Майкл Шин, известный по ролям во франшизе «Сумерки» и сериале «Благие знамения», погасил долги 900 британцев. Об этом сообщает сайт NME.

По данным источника, Шин потратил 100 тысяч фунтов (около 11 миллионов рублей), чтобы основать компанию для помощи гражданам Уэльса, которые оказались в трудном финансовом положении. В итоге артист выплатил задолженности сограждан в размере миллиона фунтов (около 113 миллионов рублей).

«Меня шокировало то, что люди стали использовать кредитки, чтобы оплатить не предметы роскоши, а базовые, необходимые вещи. Чтобы пережить такие времена, им нужна помощь. Они попадают в долговую спираль, из которой очень сложно выбраться», — объяснил Шин.

Источник сообщает, что актер подробно расскажет о финансовых проблемах британцев в документальном фильме «Тайная раздача миллиона фунтов Майклом Шином». «Я хочу привлечь внимание к тому, что происходит, и показать, что это можно изменить», — заявил он.

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