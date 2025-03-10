Король Великобритании включил трек обвиненного в изнасиловании рэпера в свой плейлист

Король Карл III включил песню Crazy In Love Бейонсе и Jay-Z в свой плейлист

Правитель Великобритании король Карл III составил собственный плейлист в популярном стриминг-сервисе. Список композиций, рекомендованных монаршей особой, опубликован в Apple Music.

Плейлист прозвучит в эфире радиостанции Apple Music 1 и станет частью программы «Королевская музыкальная комната». Такая коллаборация посвящена Дню Содружества наций. Передача была записана в Букингемском дворце, в офисе Карла.

В список композиций вошли песни Боба Марли, Кайли Миноуг, Грейс Джонс, Davido и певицы Raye. Особое внимание пользователей привлекло наличие в плейлисте трека Crazy In Love, записанного певицей Бейонсе и ее супругом, рэпером Jay Z, в 2003 году. Последний недавно фигурировал в скандале с Шоном Комбсом (P.Diddy), которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Самого Шона Картера, известного как Jay Z, также обвиняли в изнасиловании и участии в оргиях Комбса.

«Музыка всегда значила для меня очень много. Она обладает замечательной способностью вызывать счастливые воспоминания, утешать в моменты грусти. А прежде всего музыка может поднять наш дух», — сообщил Карл во вступлении.

Ранее стало известно, что мужа Бейонсе Jay Z заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней.