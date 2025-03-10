Маск обвинил элиту Украины и часть элит стран Запада в лицемерии

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обвинил элиту Украины и часть элит стран Запада в лицемерии. Об этом он написал в социальной сети X.

«Как и элита на Украине и некоторые представители элиты на Западе, которые каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках, в то время как посылают чужих сыновей умирать в окопах в грязи и крови на вечной войне», — так бизнесмен ответил на сообщение одного из пользователей соцсети, заявившего, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет продолжения конфликта.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что война американского лидера Дональда Трампа с либеральной повесткой в США и Европе приведет к смене европейских элит, враждебных России. По мнению дипломата, элиты ЕС враждебно настроены к Москве и готовы продолжать конфликт с ней руками Зеленского. Однако без их смены нормализация отношений с Россией невозможна, заключил Яковенко.