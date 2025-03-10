Мирный житель погиб при обстреле ВСУ российского региона

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ

При обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Случилось самое страшное — в городе Шебекино погиб мирный житель в результате сброса взрывного устройства с беспилотника», — написал чиновник. По его словам, мужчина скончался до приезда медиков.

Глава области также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В этот же день врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о пострадавших при атаке украинского беспилотника мужчине и женщине. Мирных жителей, по его словам, госпитализировали в Курскую областную больницу.