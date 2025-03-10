Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 10 марта 2025Россия

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ российского региона

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Случилось самое страшное — в городе Шебекино погиб мирный житель в результате сброса взрывного устройства с беспилотника», — написал чиновник. По его словам, мужчина скончался до приезда медиков.

Глава области также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В этот же день врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о пострадавших при атаке украинского беспилотника мужчине и женщине. Мирных жителей, по его словам, госпитализировали в Курскую областную больницу.

    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи». Ее задержали в Баку на пути в Дубай

    ВСУ одновременно атаковали два российских региона

    В Киеве признали риск окружения ВСУ в Курской области

    Мужчина отправился в дайвинг-тур в Малайзию и был найден в воде без признаков жизни

    В России высказались об условиях смягчения санкций США

    В Венгрии заявили о неспособности Европы финансировать украинскую армию

    В российском регионе снег скрутился в рулоны

    51-летнюю Тайру Бэнкс заподозрили в пластике со словами «больше не может улыбаться»

    Юлианна Караулова влезла в кредит ради квартиры в центре Москвы

    В США захотели вооружить Abrams дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше